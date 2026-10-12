Прорив Xiaomi: складаний флагман 18 Fold посів перше місце у бенчмарку AnTuTu

Кастомний чип і новий стандарт пам'яті

Складаний гаджет від Xiaomi з'явився на ринку близько місяця тому і вже продемонстрував видатні результати завдяки апаратному забезпеченню.

"Серцем" пристрою став фірмовий процесор Xring O3. Попри використання старішого технологічного процесу під час виробництва, чип успішно конкурує з новітнім Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у більшості тестів.

Окрім процесора, значний приріст продуктивності забезпечили інші компоненти:

рекордний обсяг у 16 гігабайтів оперативної пам'яті;

накопичувач місткістю 1 терабайт;

використання передової пам'яті стандарту LPDDR6, що стало індустріальним дебютом на ринку смартфонів.

Зазначимо, що смартфон отримав 7,68-дюймовий внутрішній та 5,38-дюймовий зовнішній дисплей.

Характеристики:

Пікова яскравість до 4 000 ніт.

Адаптивна частота оновлення LTPO в діапазоні від 1 до 120 Гц.

Захисне скло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обох екранах.

Посилена рамка з міцного алюмінієвого сплаву.

Фірмовий шарнір нового покоління з триланковою конструкцією, яка огинає екран і забезпечує високу міцність.

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Інші топові позиції у рейтингу AnTuTu

Попри лідерство складаної новинки від Xiaomi, процесори від Qualcomm утримують міцні позиції у верхній частині таблиці.

Наступні три місця у списку зайняли моделі, побудовані на базі передового чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:

Друге місце дісталося смартфону iQOO 16 від бренду Vivo.

Третю сходинку посів Honor Magic 9 Pro Max.

На четвертому місці розташувався класичний моноблок Xiaomi 18 Pro Max.

Єдиним представником платформи MediaTek у верхній частині списку став флагман Oppo Find X10 Pro Max на базі чипа Dimensity 9600 Pro, який закрив першу п'ятірку найкращих пристроїв місяця.