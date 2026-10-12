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Прорив Xiaomi: складаний флагман 18 Fold посів перше місце у бенчмарку AnTuTu

14:14 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Китайський флагман перший у вересневому рейтингу найпотужніших смартфонів (скриншот: Xiaomi)

AnTuTu опублікувала офіційний звіт із середніми показниками продуктивності Android-пристроїв за вересень. Першу сходинку у свіжому рейтингу зайняв новий складаний флагман Xiaomi 18 Fold.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт AnTuTu.

Кастомний чип і новий стандарт пам'яті

Складаний гаджет від Xiaomi з'явився на ринку близько місяця тому і вже продемонстрував видатні результати завдяки апаратному забезпеченню.

"Серцем" пристрою став фірмовий процесор Xring O3. Попри використання старішого технологічного процесу під час виробництва, чип успішно конкурує з новітнім Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у більшості тестів.

Окрім процесора, значний приріст продуктивності забезпечили інші компоненти:

  • рекордний обсяг у 16 гігабайтів оперативної пам'яті;
  • накопичувач місткістю 1 терабайт;
  • використання передової пам'яті стандарту LPDDR6, що стало індустріальним дебютом на ринку смартфонів.

Зазначимо, що смартфон отримав 7,68-дюймовий внутрішній та 5,38-дюймовий зовнішній дисплей.

Характеристики:

  • Пікова яскравість до 4 000 ніт.
  • Адаптивна частота оновлення LTPO в діапазоні від 1 до 120 Гц.
  • Захисне скло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обох екранах.
  • Посилена рамка з міцного алюмінієвого сплаву.
  • Фірмовий шарнір нового покоління з триланковою конструкцією, яка огинає екран і забезпечує високу міцність.

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Інші топові позиції у рейтингу AnTuTu

Попри лідерство складаної новинки від Xiaomi, процесори від Qualcomm утримують міцні позиції у верхній частині таблиці.

Наступні три місця у списку зайняли моделі, побудовані на базі передового чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:

  • Друге місце дісталося смартфону iQOO 16 від бренду Vivo.
  • Третю сходинку посів Honor Magic 9 Pro Max.
  • На четвертому місці розташувався класичний моноблок Xiaomi 18 Pro Max.

Єдиним представником платформи MediaTek у верхній частині списку став флагман Oppo Find X10 Pro Max на базі чипа Dimensity 9600 Pro, який закрив першу п'ятірку найкращих пристроїв місяця.

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