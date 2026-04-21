Прорив від NASA: унікальна технологія для авіації збереже сотні мільйонів доларів

Технічна суть проєкту CATNLF (Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow) полягає у підтримці стабільного ламінарного (плавного) обтікання крила.

Дослідники NASA працювали над цією формою з 2014 року, спочатку за допомогою комп'ютерного моделювання, а згодом - в аеродинамічній трубі Центру Ленглі.

Нова конструкція дозволяє повітрю плавно обтікати поверхню без зривів потоку. Раніше це вважалося технічно складним завданням.

"Навіть невелике підвищення ефективності може призвести до значного скорочення споживання палива та викидів для комерційних авіакомпаній", - пояснив Майк Фредерік, головний дослідник CATNLF у Дослідницькому центрі NASA ім. Армстронга.

У межах випробувань вчені використали винищувач F-15B як летючу лабораторію. Це дозволило тестувати конструкцію в реальному повітряному середовищі, де турбулентність нижча, ніж в аеродинамічній трубі.

"Льотні випробування дозволяють нам збільшити розмір моделі та літати в повітрі з меншою турбулентністю. Це чудові умови для вивчення ламінарного потоку", - додала Мішель Банчі, головна дослідниця проєкту з Центру Ленглі.

Випробування NASA (фото: NASA)

Чому це важливо?

Паливо залишається основною статтею витрат в авіаційній індустрії. Впровадження дизайну CATNLF обіцяє масштабну економію.

Що враховували дослідники:

Економію на рейсі: Для стандартного Boeing 777 на маршруті Нью-Йорк - Лондон зниження споживання на 10% означає економію близько 5 500 літрів палива за один переліт.

Фінансові показники: Враховуючи ціни квітня 2026 року (понад 1,45 долара за літр у Європі), економія за один трансатлантичний рейс перевищує 7 000 доларів.

Річний ефект: Один борт, що виконує щоденні рейси на цьому маршруті, може зекономити до 2,6 млн доларів на рік. За наявності понад 1 300 одиниць Boeing 777 у світі сумарна вигода галузі може сягнути сотень мільйонів доларів.

Статус проєкту та майбутні випробування

У NASA нагадали, що 12 січня 2026 року літак пройшов успішні швидкісні випробування на злітній смузі, досягнувши швидкості 232 км/год. Наприкінці січня відбувся перший повноцінний політ тривалістю 75 хвилин на висоті понад 10 300 метрів.

Своєю чергою, використання винищувача F-15B як тестової платформи дозволило NASA уникнути будівництва дорогого літака-демонстратора, суттєво знизивши вартість розробки.

Попереду ще серія з 15 випробувальних польотів для оцінки характеристик за різних швидкостей та висот. За прогнозами ICAO, кількість пасажирів може подвоїтися в наступні 20 років, тому NASA планує впроваджувати технологію CATNLF на наступному поколінні літаків.

Окрім дозвукової авіації, дослідники розглядають адаптацію дизайну для надзвукових польотів.