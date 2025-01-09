Прорив труби з окропом у Києві: частина будинків залишилася без опалення, є руйнування

Як зазначили в компанії, на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри тривають роботи з ліквідації пошкодження теплової магістралі. Для цього застосовують 11 одиниць техніки, у роботах беруть участь понад 30 співробітників "Київтеплоенерго".

Фото: ліквідація наслідків прориву труби в Києві (t.me/kyivteploenergo)

"Наразі теплопостачання тимчасово відключено в більш ніж 230 будинках. Протягом доби енергетики відновлять послугу всім будівлям за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла", - додали в "Київтеплоенерго".

При цьому там уточнили, що внаслідок інциденту було пошкоджено приміщення хостелу та адміністративну будівлю. Фахівці визначають характер пошкоджень, після чого буде вирішуватися питання про відновлення.