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Прорыв трубы с кипятком в Киеве: часть домов осталась без отопления, есть разрушения

Фото: в Киеве прорвало трубу с кипятком (t.me/kyivteploenergo)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 9 января, возле Центрального вокзала прорвало трубу с кипятком. Более 200 домов остались без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры продолжаются работы по ликвидации повреждения тепловой магистрали. Для этого применяют 11 единиц техники, в работах участвуют более 30 сотрудников “Киевтеплоэнерго”. 

Фото: ликвидация последствий прорыва трубы в Киеве (t.me/kyivteploenergo)

"В настоящее время теплоснабжение временно отключено в более чем 230 домах. В течение суток энергетики возобновят услугу всем зданиям за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного восстановления подачи тепла", - добавили в "Киевтеплоэнерго". 

При этом там уточнили, что в результате инцидента были повреждены помещение хостела и административное здание. Специалисты определяют характер повреждений, после чего будет решаться вопрос о восстановлении. 

Прорыв трубы в Киеве

Напомним, о прорыве трубы в Киеве стало известно сегодня вечером.

В сети публиковали видео, на которых можно заметить, что в результате прорыва по дороге разбросало куски асфальта

На этом фоне движение автобусов и троллейбусов, которые ездят в сторону Центрального вокзала, задерживалось.

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