Прорив РФ у Сумській області можливий? The Telegraph дав оцінку шансам окупантів

Найбільший шанс для Росії на прорив може бути в Сумській області. Журналісти оцінили, наскільки він може бути вдалим для окупантів.
Про це РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За словами експертів, опитаних виданням, найбільший шанс для Росії на прорив може бути в Сумській області, оскільки українські війська відходять у цей район після наступу в Курській області.
Заступник директора російської програми Фонду захисту демократії Джон Харді сказав, що російські операції наразі дуже обмежені за масштабом, і атаки проводяться невеликими штурмовими групами. Атаки на рівні роти чисельністю близько 100 солдатів рідкісні.
Незважаючи на невеликі масштаби, ці атаки, як і раніше, здебільшого проводяться піхотою без підтримки з боку транспортних засобів через їхню нестачу.
Збільшення масштабів атак навряд чи призведе до якихось значущих результатів для росіян.
"Те, що ми бачимо, - це просто сплеск темпу наступу... Це дуже маленький масштаб. Вони можуть пробити пролом в українській лінії, але вони не здатні домогтися швидкого, оперативного, значного прориву", - зазначив Харді.
За оцінками, які наводить The Telegraph, тільки за останній рік Росія втратила 3000 танків і 9000 одиниць бронетехніки, а також було знищено не менше 13 000 артилерійських систем.
"Якщо подивитися на те, що залишилося на складах, особливо на те, що придатне до експлуатації, запаси стають досить низькими. Я очікую, що до кінця цього року їм буде дуже важко витягнути більше, якщо не це, то вони будуть повністю виснажені", - сказав Харді.
9 квітня стало відомо, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.
Наразі українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.
Що відомо про новий наступ РФ і які сили можуть залучити окупанти - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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