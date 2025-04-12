Прорив РФ у Сумській області можливий? The Telegraph дав оцінку шансам окупантів

За словами експертів, опитаних виданням, найбільший шанс для Росії на прорив може бути в Сумській області, оскільки українські війська відходять у цей район після наступу в Курській області.

Чи вдасться Росії досягти успіху в разі прориву

Заступник директора російської програми Фонду захисту демократії Джон Харді сказав, що російські операції наразі дуже обмежені за масштабом, і атаки проводяться невеликими штурмовими групами. Атаки на рівні роти чисельністю близько 100 солдатів рідкісні.

Незважаючи на невеликі масштаби, ці атаки, як і раніше, здебільшого проводяться піхотою без підтримки з боку транспортних засобів через їхню нестачу.

Збільшення масштабів атак навряд чи призведе до якихось значущих результатів для росіян.

"Те, що ми бачимо, - це просто сплеск темпу наступу... Це дуже маленький масштаб. Вони можуть пробити пролом в українській лінії, але вони не здатні домогтися швидкого, оперативного, значного прориву", - зазначив Харді.

Втрати РФ в Україні в техніці

За оцінками, які наводить The Telegraph, тільки за останній рік Росія втратила 3000 танків і 9000 одиниць бронетехніки, а також було знищено не менше 13 000 артилерійських систем.

"Якщо подивитися на те, що залишилося на складах, особливо на те, що придатне до експлуатації, запаси стають досить низькими. Я очікую, що до кінця цього року їм буде дуже важко витягнути більше, якщо не це, то вони будуть повністю виснажені", - сказав Харді.