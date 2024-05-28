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"Прорив не прорвався". ГУР МО показало нищення ворога під Часовим Яром: відео

Фото: знищення окупантів під Часовим Яром (скріншот з відео ГУР МО)
Автор: Вадим Ребрина

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео знищення спецпідрозділом Kraken військової техніки російських окупантів, які намагалися прорвати українську оборону під Часовим Яром Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Відео називається "Прорив" не прорвався".

У ГУР кажуть, що захисники Часового Яру не залишають окупантам жодних шансів.

За їхніми даними, під час сьогоднішнього накату противник втратив:

  • бойову машину десанту,
  • російський основний бойовий танк Т72Б3М,
  • модернізований основний бойовий танк Т90М Прорив-3,
  • особовий склад.

"Ваші атаки - наша радість", - зазначили у ГУР МО.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ станом на 19:00 27 травня, ворог концентрує удари під Часовим Яром.

У районі Новий поблизу міста противник з початку доби здійснив уже п’ять штурмових дій. Ще по одній атаці проводив на Кліщіївку та Іванівське. А загалом на Краматорському напрямку наші захисники відбивали сім атак окупантів. Повітряних ударів зазнали Тарасівка та Дружба.

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