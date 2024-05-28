"Прорыв не прорвался". ГУР МО показало уничтожение врага под Часовом Яром: видео

Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 27 мая, враг концентрирует удары под Часовом Яром.

В районе Новый возле города противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевку и Ивановское. В целом на Краматорском направлении наши защитники отражали семь атак оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.