"Прорив не прорвався". ГУР МО показало нищення ворога під Часовим Яром: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР .

"Ваші атаки - наша радість", - зазначили у ГУР МО.

За їхніми даними, під час сьогоднішнього накату противник втратив:

У ГУР кажуть, що захисники Часового Яру не залишають окупантам жодних шансів.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ станом на 19:00 27 травня, ворог концентрує удари під Часовим Яром.

У районі Новий поблизу міста противник з початку доби здійснив уже п’ять штурмових дій. Ще по одній атаці проводив на Кліщіївку та Іванівське. А загалом на Краматорському напрямку наші захисники відбивали сім атак окупантів. Повітряних ударів зазнали Тарасівка та Дружба.

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