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"Прорыв не прорвался". ГУР МО показало уничтожение врага под Часовом Яром: видео

Вторник 28 мая 2024 00:50
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"Прорыв не прорвался". ГУР МО показало уничтожение врага под Часовом Яром: видео Фото: уничтожение оккупантов под Временным Яром (скриншот с видео ГУР МО)
Автор: Вадим Ребрина

Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео уничтожения спецподразделением Kraken военной техники российских оккупантов, пытавшихся прорвать украинскую оборону под Часовом Яром Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Видео называется "Прорыв" не прорвался".

В ГУР говорят, что защитники Часова Яра не оставляют оккупантам никаких шансов.

По их данным, во время сегодняшнего наката противник потерял:

  • боевую машину десанта,
  • основной боевой танк Т72Б3М,
  • модернизированный основной боевой танк Т90М Прорыв-3,
  • личный состав.

"Ваши атаки – наша радость", - отметили в ГУР МО.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 27 мая, враг концентрирует удары под Часовом Яром.

В районе Новый возле города противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевку и Ивановское. В целом на Краматорском направлении наши защитники отражали семь атак оккупантов.

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