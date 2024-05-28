"Прорыв не прорвался". ГУР МО показало уничтожение врага под Часовом Яром: видео
Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео уничтожения спецподразделением Kraken военной техники российских оккупантов, пытавшихся прорвать украинскую оборону под Часовом Яром Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.
Видео называется "Прорыв" не прорвался".
В ГУР говорят, что защитники Часова Яра не оставляют оккупантам никаких шансов.
По их данным, во время сегодняшнего наката противник потерял:
- боевую машину десанта,
- основной боевой танк Т72Б3М,
- модернизированный основной боевой танк Т90М Прорыв-3,
- личный состав.
"Ваши атаки – наша радость", - отметили в ГУР МО.
Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 27 мая, враг концентрирует удары под Часовом Яром.
В районе Новый возле города противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевку и Ивановское. В целом на Краматорском направлении наши защитники отражали семь атак оккупантов.
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