Прорив на півдні та "спекотний" Куп'янськ. Як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців

Найгарячіший напрямок

Куп'янський напрямок (Харківська область) зараз є найгарячішим. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, тут росіяни намагаються повернути контроль над втраченими восени позиціями.

"Ворог намагався пробити нашу оборону, йому це не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - зазначила вона.

За її словами, росіяни намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні і штурмувати позиції на схід від Петропавлівки.

Росіяни штурмують позиції на схід від Петропавлівки Куп'янського району (deepstatemap.live)

Спікер Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий наголошує, що росіяни живуть реваншем і мріють знову взяти Куп'янськ. Однак Сили оборони України в курсі планів противника і планомірно їх зривають.

На думку військового експерта Олексія Гетьмана, окупанти перейшли до тактики танкових ударів з метою вийти на річку Оскіл та видавити українські війська на інший берег. Однак нашим силам за рахунок перекидання невеликих резервів вдалося зупинити наступ.

"Швидше за все, ці дії робилися для того, щоб змусити нас перекинути війська з південного напрямку. Або для того, щоб розпорошити наші війська, щоб послабити наші можливості на інших ділянках", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

На тлі невдач на полі бою противник посилив обстріли мирних жителів. Лише за останні дні внаслідок ударів по Петропавлівці постраждав літній чоловік, також було пошкоджено будинки. На приватні будинки в селі Кругляківка на південь від райцентру російська авіація скинула чотири бомби, внаслідок чого загинуло двоє осіб та ще семеро постраждали. А напередодні під час обстрілу самого Куп'янська поранення отримав 14-річний хлопець.

Як підкреслює Гетьман, посилення обстрілів відповідає російській звичці перетворювати все на переоране поле, сподіваючись, що це послабить оборонні можливості ЗСУ.

Лінія Сватово-Кременна стабілізувалася

Південніше тривають інтенсивні бої в районі Кремінної та Сватового Луганської області. За словами представника командування Нацгвардії Миколи Уршаловича, Силам оборони вдається утримувати рубежі та завдавати тяжких втрат ворогу в Серебрянському лісництві.

Зазначимо, тут окупанти вже кілька місяців намагаються прорвати українську оборону. Після звільнення Лимана (Донецька область) Серебрянський ліс розглядався нашими військами як плацдарм для руху на Кремінну, але противник стягнув туди великі резерви.

Тим не менш, російські штурми вдається стримувати. У тому числі за рахунок відпрацювання ворожих позицій із гранатометів, роботу яких днями показав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Кілька тижнів тому окупанти пішли в атаку у напрямку Борової (Харківська область) і, ймовірно, взяли під тимчасовий контроль кілька сіл, але були вибиті з деяких позицій. За даними сервісу DeepState, на Сватівському відрізку росіяни захопили село Новоселівське, водночас нашим силам вдалося відкинути їх на південь від Новоєгорівки.

Українські військові зупинили росіян, які намагалися наступати у бік Борової (фото deepstatemap.live)

Але ситуація тут залишається справді дуже складною.

"Вони (росіяни, – ред.) хочуть реалізувати так званий "план великого наступу" генерала Герасимова (командувача окупаційними військами Валерія Герасимова, – ред.). Вони атакували наші рубежі, отримали відсіч, відступили із втратами і зараз проводять передислокацію. Але паралельно почали наступ у напрямку Куп'янська, оскільки там у них угруповання чисельністю 100 тисяч осіб", – розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, ворог навіть із кратною перевагою в особовому складі не може досягти вагомих територіальних успіхів. Адже якщо говорити про просування на сотні метрів або до 2-3 кілометрів, то з урахуванням наявних ресурсів – це ні про що.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко каже, що перед окупантами тут ставили дві цілі і обидві не досягнуто. По-перше, їм не вдалося проломити оборону, вийти на Оскіл та продовжити рух на Лиман і Білогорівку, аби створити загрозу українським військам під Бахмутом. По-друге, не вдалося відволікити сили з південних напрямків.

"Але слід зазначити, що атаки не припиняються. Просто поки вони жодного успіху там не мають, і я сподіваюся, що так буде й надалі", – додав він.

На Бахмут наступають з півдня

На підступах до Бахмута основні зусилля зосереджені на південь від міста. Тут тривають бої за населені пункти Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. У Telegram-пабліках з'явилася інформація про те, що половина Кліщіївки вже під контролем ЗСУ, друга половина – під вогневим контролем із панівних висот. Офіційно ці дані не підтверджено.

Основні бої за Бахмут ведуться на південь від міста (фото deepstatemap.live)

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, наступ триває на південному фланзі, на північному ж ідуть запеклі бої, росіяни йдуть на штурм, сподіваючись повернути втрачені позиції. Проте ситуація хоч і складна, але контрольована.

Спікер Східного угруповання Сергій Череватий каже, що попри посилення артилерійських обстрілів та російських контратак, ініціатива, як і раніше, за українською стороною.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошують на тому, що Бахмутська операція змусила РФ перекинути сюди додаткові підрозділи. Зараз там розгорнуто елітні з'єднання ВДВ та спецназу. Причому вони не виключають, що це може бути частиною українського задуму, щоб послабити окупаційні угруповання на півдні.

У той самий час Сили оборони проводять операції не лише на підступах, а й у самому Бахмуті. Днями генерал Сирський показав, як дрони атакують розвідувальні станції у міській забудові.

Пауза між гарними новинами затяглася, тому складається враження, що наступ на Бахмут сповільнився. Як пояснює Владислав Селезньов, ворог стягнув додаткові ресурси на південний та північний фланги. І вести наступ дуже важко, коли немає переваги в авіаційному та артилерійському компонентах.

"Звичайно, в таких умовах наступ сповільнився, а на деяких ділянках перейшов у позиційну війну. Але в будь-якому випадку їм (росіянам, – ред.) вдається стримувати нас лише за рахунок неймовірної концентрації сил. Слід пам'ятати, що зараз взагалі до 80 % оперативних резервів РФ кинуто на те, щоби зупинити контрнаступ", – розповів він РБК-Україна.

Олександр Мусієнко наголошує, що українські війська наступають на Бахмут з обмеженою кількістю засобів ураження, артилерії та боєприпасів. За його словами, пріоритетним напрямком став південь, але навіть при цьому наші сили йдуть уперед і досягають тактичних успіхів.

Зазначимо, минулого тижня минув рік з початку битви за Бахмут. Заради захоплення районного центру РФ поклала десятки тисяч людей, а сама битва стала найкривавішою та найтривалішою у російсько-українській війні.

Першу лінію оборони РФ прорвано

У липні Збройні сили України вперше вийшли на так звану лінію Суровікіна, укріплену протитанковими пірамідками, відомими як "зуби дракона". Зокрема, в мережі з'явилося відео, як бронемашина, що, вочевидь, значиться за українськими підрозділами, намагалася подолати рів у 10 кілометрах на південь від підтверджених позицій у Запорізькій області, тобто фактично в тилу російського угруповання.

Минулого тижня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на деяких ділянках півдня наші війська справді прорвали першу лінію оборони та вийшли на проміжну. На ній у противника потужні оборонні споруди з великою кількістю резервів, що ускладнює просування.

Причому де саме прорвано першу лінію – не розкривається. Напередодні речниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що після прориву вдається розвинути успіхи, але повідомлятимуть про це дозовано.

"Це лише перший етап, коли проривається лінія оборони. Після цього потрібно закріпитися на тих ділянках та забезпечити безпеку підрозділів. Тому тут новини можуть бути дещо сповільнені", – наголосила вона.

Можна припустити, що одна з ділянок, де нашим військовим вдалось вийти на першу лінію оборони – це Мелітопольський напрямок. Заступник командувача Оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Сергій Кузьмін каже, що там, в районі села Роботине, українські підрозділи просунулися на сотні метрів. Він також додав, що просування Сил оборони є також і на Бердянському напрямку. Проте, за словами Кузьміна, подальший рух уповільнюють мінні поля та нестача авіації.

Село Роботине на південь від міста Оріхів, як і раніше, залишається найгарячішою точкою в Запорізькій області. Зараз українські сили намагаються обійти його з флангів.

Українські сили намагаються обійти російський укріпрайон у Роботиному з флангів (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезньов зазначає, що, найімовірніше, першу лінію російської оборони прорвано щонайменше на трьох ділянках південного фронту – не лише біля Роботиного, а й на околицях Старомайорського (Бердянський напрям) та у напрямку на окуповану Василівку (Запорізька область).

"Слід пам'ятати про інформаційну гігієну, що лише офіційні спікери можуть про це говорити після того, як ми закріпимося на нових позиціях. Більш того, я б сюди ще додав Шахтарський напрямок, адже останнім часом активізувалися бої в районі Вугледару. Там ініціатива також за українською армією, яка змушує росіян задіяти резерви. На тлі того, що їх у цьому районі не так багато, справи у росіян, прямо скажемо, не дуже", – каже експерт.

У районі Вугледару є успіхи біля сіл Микільське та Солодке (фото deepstatemap.live)

За даними DeepState, ще минулого тижня під Вугледаром було прорвано оборону на північних околицях села Микільське, росіян відтіснили в район дач і вибили з позицій на північ від села Солодке.

ЗСУ дістали Джарилгач

Чи не вперше минулого тижня до воєних зведень потрапив острів Джарилгач (Скадовський район, Херсонська область), що за 70 кілометрів від лінії фронту. Центр національного спротиву показав відео влучання ракет HIMARS у сукупчення російських солдатів. Вогонь коригував безпілотник, який зафіксував удари та наслідки.

Судячи з відео, на відкритій місцевості вишикувалися п'ять підрозділів, по яких короткий проміжок часу прилетіло по ракеті. Попередньо, там було близько 200 осіб, більшість із яких, ймовірно, загинули або зазнали поранень.

"Все це частина наступальних дій. Знищення ворога там, де знаходяться його сили та засоби. Чим більше їх знищать там, тим менше їх перекинуть на лінію фронту", – зазначив у розмові з виданням Олександр Мусієнко.

Зазначимо, Джарилгач є національним природним парком, але росіяни тут обладнали полігон, а сам острів з'єднали з материком піщаною косою. На думку Мусієнка, у перспективі дії ЗСУ відкриють можливості для деокупації як самого острова, який до появи окупантів був безлюдним, так і загалом півдня.

Про те, як Сили оборони наближають звільнення окупованого Криму, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Через два місяці літнього контрнаступу вдалося звільнити лише близько 200 квадратних кілометрів українських земель. Такі темпи важко назвати задовільними, але важливо розуміти, якою ціною даються навіть невеликі територіальні успіхи.

В умовах тотального мінування та чисельної переваги РФ наші війська показують себе у найкращому з можливих сценаріїв, повільно, але впевнено розбиваючи оборону супротивника. Це буде важка та виснажлива битва, яка навряд чи буде схожою на Харківську чи навіть на Херсонську операцію. А поки українцям слід запастися терпінням, якщо вони дійсно хочуть перемоги.