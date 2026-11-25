Як Anthropic та OpenAI оприлюднили свої доведення?

Anthropic та OpenAI незалежно одна від одної опублікували на GitHub матеріали щодо задачі VP проти VNP, яку математик Леслі Веліант сформулював у 1979 році.

Цікаво, що за часом публікації Anthropic випередила OpenAI приблизно на 6 годин.

Anthropic представила доведення того, що клас VNP не міститься у VP. Його створила внутрішня дослідницька версія моделі Claude, яка також підготувала супровідну статтю та записала доведення мовою Lean 4 - спеціальною мовою програмування для перевірки математичних тверджень.

Пізніше того самого дня OpenAI опублікувала власну роботу на цю тему, також із формалізацією у Lean 4. Підходи та окремі частини двох доведень відрізняються.

Обидві роботи стверджують, що VP не дорівнює ширшому класу VNP. Це означає, що певні обчислення неможливо ефективно виконати за допомогою малих арифметичних схем.

Формалізація переводить математичне доведення у комп'ютерний код, щоб систематично перевірити кожен логічний крок. Водночас в Anthropic визнали, що математик-людина ще не перевірив їхню роботу.

Обидва доведення потребують незалежного аналізу експертів.

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Чому проблема VP проти VNP важлива для науки?

Довести, що задача є складною і для неї не існує достатньо ефективного способу обчислення, значно важче, ніж показати, як швидко її розв'язати.

VP проти VNP - алгебраїчний аналог відомішої задачі P проти NP. Вона описує складність обчислень над поліномами, а не над звичайними бінарними даними.

Поліноми - це математичні формули зі змінними, які можна обчислювати за певними правилами. Наприклад: x у квадраті + 3x + 2 у квадраті (прим. ред.)

Задача P проти NP полягає в тому, чи можна швидко розв'язати кожну задачу, для якої можна швидко перевірити правильність готового розв'язку. Якщо виявиться, що P дорівнює NP, це матиме значні наслідки для обчислень, оптимізації та криптографії.

Проблема VP проти VNP має чіткішу математичну структуру. Її дослідження може допомогти науковцям розробити нові методи для роботи над ширшим питанням P проти NP.

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Як науковці оцінюють результати ШІ?

Дослідники позитивно оцінили роботи, створені ШІ, але закликають не сприймати їх як готове розв'язання задачі P проти NP.

Так, Том Гур з Кембриджського університету назвав цей прогрес "безпрецедентним" і зазначив, що десятиліття математичної роботи нібито" вдалося просунути за кілька днів".

Водночас науковій спільноті потрібен час, щоб вивчити доведення та зрозуміти, де можна застосувати запропоновані методи.

Своєю чергою, Варун Канаде з Оксфордського університету вважає, що результати можуть наблизити дослідників до розв'язання задачі P проти NP, хоча для цього, ймовірно, знадобляться нові підходи.

Бен Лівшиц з Імперського коледжу Лондона звернув увагу на те, що швидкий прогрес порушує ширші питання про майбутнє теоретичної інформатики та роль ШІ у математичних дослідженнях.

Заяви науковців з'явилися на тлі інших повідомлень про значні математичні результати за участю ШІ, зокрема про доведення гіпотези Рімана. Однак до незалежної перевірки такі роботи не можна вважати підтвердженими математичними проривами.