Прорив лідера "Оклахоми" з розворотом і двоочковим на десерт: момент дня в НБА

Оборонець "Тандер" запам'ятався епізодом під завісу першої чверті протистояння зі "Сакраменто". Він влаштував сольний прохід із власної половини, ефектним розворотом прибрав оборонця і крізь частокіл рук опонентів оформив два очки.

Гілджис-Александер і компанія зуміли дотиснути "Кінгз" (127:113). У турнірній таблиці Західної конференції НБА "Оклахома" піднялася на 3-тє місце. Натомість "Сакраменто" українця Леня (1 підбір, 1 асист) залишився на 7-й сходинці.

Найрезультативнішим на паркеті став Гілджис-Александер. Зірка "Оклахоми" набрав 38 очок, зробив 3 підбирання і віддав 7 передач. У скарбничку "Кінгз" найбільше поклав оборонець Малік Монк (26 пунктів).

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Уродженець Торонто, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Задрафтований "Шарлоттом" у 2018 році під 11-м номером, але був відразу обміняний у "Лос-Анджелес Кліпперс".

У складі каліфорнійців провів сезон 2018/19. Потім разом із Даніло Галлінарі та піками драфту поїхав до "Оклахоми" в обмін на Пола Джорджа. Навесні 2022-го він зобов'язався виступати за збірну Канади впродовж трьох років. Здобув із командою "бронзу" ЧС-2023.

У 2020 році підписав партнерський договір із Converse. Кузен Гілджиса-Александера – Нікелл Александер-Вокер – проводить другий сезон поспіль у складі "Міннесоти".