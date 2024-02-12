UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прорив лідера "Оклахоми" з розворотом і двоочковим на десерт: момент дня в НБА

Фото: Шей Гілджис-Александер в оточенні суперників (oklahoman.com)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Оклахоми-Сіті Тандер" Шей Гілджис-Александер опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Оборонець "Тандер" запам'ятався епізодом під завісу першої чверті протистояння зі "Сакраменто". Він влаштував сольний прохід із власної половини, ефектним розворотом прибрав оборонця і крізь частокіл рук опонентів оформив два очки.

Гілджис-Александер і компанія зуміли дотиснути "Кінгз" (127:113). У турнірній таблиці Західної конференції НБА "Оклахома" піднялася на 3-тє місце. Натомість "Сакраменто" українця Леня (1 підбір, 1 асист) залишився на 7-й сходинці.

Найрезультативнішим на паркеті став Гілджис-Александер. Зірка "Оклахоми" набрав 38 очок, зробив 3 підбирання і віддав 7 передач. У скарбничку "Кінгз" найбільше поклав оборонець Малік Монк (26 пунктів).

 

 

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Уродженець Торонто, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Задрафтований "Шарлоттом" у 2018 році під 11-м номером, але був відразу обміняний у "Лос-Анджелес Кліпперс".

У складі каліфорнійців провів сезон 2018/19. Потім разом із Даніло Галлінарі та піками драфту поїхав до "Оклахоми" в обмін на Пола Джорджа. Навесні 2022-го він зобов'язався виступати за збірну Канади впродовж трьох років. Здобув із командою "бронзу" ЧС-2023.

У 2020 році підписав партнерський договір із Converse. Кузен Гілджиса-Александера – Нікелл Александер-Вокер – проводить другий сезон поспіль у складі "Міннесоти".

До слова, футбольний "Канзас-Сіті Чіфс" виграв Супербоул НФЛ у фіналі проти "Сан-Франциско 49".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол