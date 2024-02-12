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Супербоул: "Канзас-Сіті" в матчі-трилері зі "Сан-Франциско" став чемпіоном НФЛ-2023

Парадайз, Понеділок 12 лютого 2024 10:08
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Супербоул: "Канзас-Сіті" в матчі-трилері зі "Сан-Франциско" став чемпіоном НФЛ-2023 Фото: "Чіфс" третій за п'ять років успіх (facebook.com/KansasCityChiefs)
Автор: Антон Федорців

У фінальному матчі за титул чемпіона Національної футбольної ліги "Канзас-Сіті Чіфс" в овертаймі дотиснув "Сан-Франциско Форті Найнерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Супербоул LVIIІ

"Канзас-Сіті Чіфс" – "Сан-Франциско Форті Найнерс" – 25:22 ОТ

Усього ярдів набрано: 455 – 382. Пас: 325 – 272. Винесення: 130 – 110.

У першій половині зустрічі обидві команди грали з огляду на захист. Після безгольової стартової чверті в другій "Форті Найнерс" виконали точний філдгол, а перед великою перервою стався і перший тачдаун від Маккеффрі. "Чіфс" відповіли лише філдголом (3:10).

Утім, у третій 15-хвилинці "Канзас-Сіті" перехопив ініціативу. Чинні чемпіони набрали 10 пунктів, зокрема і завдяки тачдауну Вальдеса-Скантлінга. А ось в останній чверті "Сан-Франциско" знову взяв м'яч під власний контроль. Тачдаун Дженнінгса та філдгол Муді перевели матч в овертайм.

Там із черговим філдголом спершу попереду опинилися "Форті Найнерс". Поєдинок, здавалося б, рухається до першої за три десятиліття перемоги "Сан-Франциско". Однак, лідер "Чіфс" Махоумс затягнув команду до очкової зони та на останніх секундах виконав точну передачу на тачдаун Хардмана.

Ані моральних, ані фізичних сил, ані часу, щоб відігратися "Форті Найнерс" вже не мали. Як наслідок, "Канзас-Сіті" вдруге поспіль і втретє за останні 5 років здобув титул НФЛ. Найціннішим гравцем поєдинку став квотербек "Чіфс" Махоумс.

До слова, раніше пригадали співпрацю "Феррарі" з чемпіонами світу на фоні переходу Хемілтона.

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