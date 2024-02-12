Прорыв лидера "Оклахомы" с разворотом и двухочковым на десерт: момент дня в НБА

Защитник "Тандер" запомнился эпизодом под занавес первой четверти противостояния с "Сакраменто". Он устроил сольный проход из собственной половины, эффектным разворотом убрал защитника и сквозь частокол рук оппонентов оформил два очка.

Гилджес-Александер и компания сумели дожать "Кингз" (127:113). В турнирной таблице Западной конференции НБА "Оклахома" поднялась на 3-е место. "Сакраменто" украинца Леня (1 подбор, 1 ассист) остался на 7-й строчке.

Самым результативным на паркете стал Гилджес-Александер. Звезда "Оклахомы" набрал 38 очков, сделал 3 подбора и отдал 7 передач. В копилку "Кингз" больше всего положил защитник Малик Монк (26 пунктов).

Кто такой Шей Гилджес-Александер

Уроженец Торонто, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Задрафтованный "Шарлоттом" в 2018 году под 11-м номером, но был сразу обменян в "Лос-Анджелес Клипперс".

В составе калифорнийцев провел сезон 2018/19. Затем вместе с Данило Галлинари и пиками драфта поехал в "Оклахому" в обмен на Пола Джорджа. Навесне 2022-го он обязался выступать за сборную Канады в течение трех лет. Завоевал с командой "бронзу" ЧМ-2023.

В 2020 году подписал партнерский договор с Converse. Кузен Гилджеса-Александера – Никелл Александер-Уокер – проводит второй сезон подряд в составе "Миннесоты".