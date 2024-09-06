Прорив у Курську область може бути не єдиним "сюрпризом" для окупантів, - експерт

Селезньов не має ілюзій щодо нових можливих наступальних дій. Він пояснив, що для цього потрібні ресурси.

Співрозмовник також зазначив, що за деякими даними, кількість задіяних українських військ досягає під час подібних операцій максимум 10-12 тисяч.

"Не думаю, що варто розраховувати на похід на Москву. Як на мене, навіть Курську нічого не загрожує. А ось утримання буферної зони - це очевидно", - каже експерт.

Раніше у коментарі для РБК-Україна воєнний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звернув увагу на частину інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для NBC News, де той заявив, що не хоче розкривати всі карти щодо майбутніх операцій ЗСУ.

"Ефект несподіванки - і є успіх", - сказав тоді голова держави.

Мусієнко зазначив, що додаткові дії можуть все ж таки плануватися.

"Ось це дуже цікаво. Можливо, плануються додаткові дії, і ми їх побачимо", - додав він.

Водночас Селезньов не виключає, що прорив у Курську область можливо не єдиний "сюрприз", підготовлений для окупантів.

"Але, звичайно, дізнаємося ми про це постфактум. Хоча я все ж таки переконаний, що фактор ресурсів є ключовим. У головкома Олександра Сирського можуть бути задуми будь-якого рівня грандіозності. Але без необхідних ресурсів все залишиться на рівні очікувань", - вважає він.

Курська операція

Селезньов зазначає, що найближчим часом ворог спробує перейти у наступ на Курському напрямку. Нагадаємо, що операція ЗСУ триває з 6 серпня і за цей час українським військовим вдалося взяти під контроль велику кількість російських населених пунктів. Однак російські війська, вочевидь, все ж таки спробують їх відбити.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що вторгнення ЗСУ в Курську область вплинуло на весь театр воєнних дій.