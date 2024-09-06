Прорыв в Курскую область может быть не единственным "сюрпризом" для окупантов, - эксперт

Селезнев не питает иллюзий относительно новых возможных наступательных действий. Он объяснил, что для этого требуются ресурсы.

Собеседник также отметил, что по некоторым данным, количество задействованных украинских войск достигает во время подобных операций максимум 10-12 тысяч.

"Не думаю, что стоит рассчитывать на поход на Москву. По-моему, даже Курску ничего не угрожает. А вот содержание буферной зоны - это очевидно", - говорит эксперт.

Ранее в комментарии для РБК-Украина военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обратил внимание на часть интервью президента Украины Владимира Зеленского для NBC News, где тот заявил, что не хочет раскрывать все карты по поводу предстоящих операций ВСУ.

"Эффект неожиданности - и есть успех", - сказал тогда глава государства.

Мусиенко отметил, что дополнительные действия могут все же планироваться.

"Вот это очень интересно. Возможно, планируются дополнительные действия, и мы их увидим", – добавил он.

В то же время Селезнев не исключает, что прорыв в Курскую область, возможно, не единственный "сюрприз", подготовленный оккупантами.

"Но, конечно, узнаем мы об этом постфактум. Хотя я все же убежден, что фактор ресурсов является ключевым. У главкома Александра Сырского могут быть замыслы любого уровня грандиозности. Но без необходимых ресурсов все останется на уровне ожиданий", - считает он.

Курская операция

Селезнев отмечает, что в ближайшее время враг попытается перейти в наступление на Курском направлении. Напомним, что операция ВСУ продолжается с 6 августа, и за это время украинским военным удалось взять под контроль большое количество российских населенных пунктов. Однако российские войска, очевидно, все же попытаются отбить их.

Между тем в Институте изучения войны считают, что вторжение ВСУ в Курскую область повлияло на весь театр военных действий.