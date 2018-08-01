Проректора Одесского университета, который требовал взятку, взяли под стражу

Подозреваемого в коррупции чиновника отстранили от должности

Проректора Одесского университета сегодня, 1 августа, по ходатайству прокуратуры отстранили от занимаемой должности и взяли под стражу. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко.

Подозреваемого в коррупции чиновника взяли под стражу. Суд определил размер залога в сумме почти 530 тыс. гривен.

Скриншот (facebook.com/lysenko.andrii)

Напомним, 30 июля в Одессе полицейские разоблачили на взятке проректора государственного университета. Чиновник требовал взятку в сумме 310 тыс. гривен от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

Правоохранители уличили его во время передачи первого транша в сумме 62 тыс. гривен в его рабочем кабинете.