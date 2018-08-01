Проректора Одеського університету, який вимагав хабар, взяли під варту

Новини Надзвичайні події 01.08.2018 - 22:21
Фото: затриманий (od.gp.gov.ua)
Фото: затриманий (od.gp.gov.ua)

Підозрюваного у корупції посадовця відсторонено від посади

Проректора Одеського університету сьогодні, 1 серпня, за клопотанням прокуратури відсторонили від займаної посади та взяли під варту. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.

Підозрюваного у корупції посадовця взяли під варту. Суд визначив розмір застави у сумі майже 530 тис. гривень.

Проректора Одеського університету, який вимагав хабар, взяли під варту

Скріншот (facebook.com/lysenko.andrii)

Нагадаємо, 30 липня в Одесі поліцейські викрили на хабарі проректора державного університету. Посадовець вимагав хабар у сумі 310 тис. гривень від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих. 

Правоохоронці викрили його під час передачі першого траншу у сумі 62 тис. гривень у його робочому кабінеті.

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Теги:  Одеса,  коррупция,  взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС