Проректора Одеського університету, який вимагав хабар, взяли під варту

Підозрюваного у корупції посадовця відсторонено від посади

Проректора Одеського університету сьогодні, 1 серпня, за клопотанням прокуратури відсторонили від займаної посади та взяли під варту. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.

Підозрюваного у корупції посадовця взяли під варту. Суд визначив розмір застави у сумі майже 530 тис. гривень.

Скріншот (facebook.com/lysenko.andrii)

Нагадаємо, 30 липня в Одесі поліцейські викрили на хабарі проректора державного університету. Посадовець вимагав хабар у сумі 310 тис. гривень від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих.

Правоохоронці викрили його під час передачі першого траншу у сумі 62 тис. гривень у його робочому кабінеті.