РФ випустила понад 60 ракет та майже 300 дронів: як впоралась ППО

У ніч на 3 листопада Росія випустила по Україні ракети та 289 ударних дронів. Сили ППО збили або подавили 309 цілей, але є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Чим і звідки атакував ворог

З 18:00 2 листопада Росія випустила балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і протикорабельні ракети "Циркон". Їх запускали з Ростовської, Воронезької та Курської областей РФ.

Ще 59 крилатих ракет Х-101, Х-59, Х-69 та Іскандер-К летіли з Вологодської, Оренбурзької та Орловської областей. Ці ракети мають повітряне і наземне базування.

Також ворог використав 289 ударних дронів Shahed, серед яких 120 реактивних. У небо піднімали ще дрони "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Орла, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з окупованого Донецька, Гвардійського і Чауди в Криму.

Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Вінниччина та Дніпропетровщина.

Скільки цілей збила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 вдалося збити або подавити 309 цілей. Це 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон і 49 крилатих ракет Х-101, Х-59, Х-69 та Іскандер-К. Інформацію щодо трьох ракет ще уточнюють.

Також збито або подавлено 257 дронів Shahed, серед яких 89 реактивних, а також Гербера та дрони інших типів.

Ракети та ударні дрони влучили на 23 локаціях. Ще на 14 локаціях упали збиті цілі або їхні уламки.

Атака триває, у повітряному просторі є кілька ворожих дронів.

Як повідомляло РБК-Україна, по Харкову ворог ударив по лікарні, постраждало щонайменше 73 людини.

У Дніпрі пошкоджені лікарня, житловий квартал і відділ поліції, а начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про п'ятьох поранених.