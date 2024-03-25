Не пропустив "швидку" - забрали права. В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи для водіїв

У Верховній раді зареєстрований проект закону про посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №11111.
Проектом пропонується встановити, що ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 17 до 25,5 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
Таке ж покарання передбачено за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема транспортним засобам, що задіянні для перевезення груп дітей, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.
Ці ж порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю фізичних осіб, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 51 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Як зазначають автори проекту, зараз наразі штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить 680 гривен, що не відповідає можливій шкоді завданій зазначеним правопорушенням.
Водночас в Україні заплановано вдосконалення системи екстреної медичної допомоги для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин поза містом. Так само, важливо вирішити питання щодо своєчасного прибуття транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, а саме машин пожежної охорони, поліції.
"Також слід зазначити, що відповідно до практики регулювання питання щодо надання переваги безперешкодного проїзду спеціальному транспорту, яка склалася у США та країнах ЄС, вбачається високий рівень захисту зазначених правил. Так у США в залежності від штату, штраф за рух повз шкільний автобус з увімкненим сигналом складає від 700 доларів, а проїзд перехрестя на червоне світло світлофора або розворот у невідповідному місці, що може бути причиною дорожньо-транспортної пригоди, у свою чергу складає від 550 доларів", - йдеться пояснювальній записці.
Крім того, посилення відповідальності за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигналами надасть можливість збільшити профілактичні дії зазначених правопорушень, зазначається в документі.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, за які порушення ПДР найчастіше штрафують водіїв в Україні.