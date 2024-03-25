Не пропустил "скорую" - забрали права. В Украине хотят существенно повысить штрафы для водителей

Проектом предлагается установить, что непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, которые едут с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, влекут наложение штрафа в размере 17 до 25,5 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

Такое же наказание предусмотрено за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в частности транспортным средствам, задействованным для перевозки групп детей, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стоянки, создающих препятствия дорожному. движению или угрозу безопасности движения.

Эти же нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, влекут наложение штрафа в размере от 34 до 51 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, сейчас штраф за непредоставление преимущества в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами составляет 680 гривен, что не соответствует возможному ущербу причиненного указанным правонарушением.

В то же время в Украине запланировано усовершенствование системы экстренной медицинской помощи для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города. Также важно решить вопрос о своевременном прибытии транспортных средств аварийно-спасательных служб, а именно машин пожарной охраны, полиции.

"Также следует отметить, что в соответствии с практикой регулирования вопроса предоставления преимущества беспрепятственного проезда специальному транспорту, которая сложилась в США и странах ЕС, предусматривает высокий уровень защиты указанных правил. Так в США в зависимости от штата, штраф за движение мимо школьного автобуса с включенным" сигналом составляет от 700 долларов, а проезд перекрестка на красный свет светофора или разворот в неподходящем месте, что может быть причиной ДТП, в свою очередь составляет от 550 долларов", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, усиление ответственности за непредоставления преимущества в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигналами позволит увеличить профилактические действия указанных правонарушений, отмечается в документе.