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Пропусти авто со спецсигналом - спаси жизнь: какой штраф за нарушение ПДД

Автор: РБК-Украина

Украинские водители, которые на дороге не пропустили спецтранспорт, должны будут заплатить штраф. Также в полиции напомнили, что такое нарушение правил дорожнего движения может привести к трагическим последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Telegram.

В ведомстве отмечают, что часто задержка спецтранспорта в пути происходит из-за непредвиденных обстоятельств на дороге: авто со спецсигналами не пропускают другие участники дорожного движения или таким транспортным средствам не дают преимущества пешеходы.

"Напоминаем, что при приближении транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства", - говорится в сообщении.

За такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 680 гривен.

Напомним, в Украине в местах, где установлены камеры автофиусации, снизилось количество ДТП.

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Автомобильное движение