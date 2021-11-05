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Пропусти авто зі спецсигналом - врятуй життя: який штраф за порушення ПДР

Автор: РБК-Україна

Українські водії, які на дорозі не пропустили спецтранспорт, мають заплатити штраф. Також у поліції нагадали, що таке порушення правил дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Telegram.

У відомстві зазначають, що часто затримка спецтранспорту в дорозі відбувається через непередбачені обставини на дорозі: авто зі спецсигналами не пропускають інші учасники дорожнього руху або таким транспортним засобам не дають перевагу пішоходи.

"Нагадуємо, що у разі наближення транспортного засобу із включеним синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

За таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність - штраф у розмірі 680 гривень.

Нагадаємо, в Україні у місцях, де встановлені камери автофіусації, знизилася кількість ДТП.

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