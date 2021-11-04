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В Украине за год автофиксации нарушений ПДД стало на 65% меньше, - полиция

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Украина, Четверг 04 ноября 2021 17:12
В Украине за год автофиксации нарушений ПДД стало на 65% меньше, - полиция Фото: из-за камер автофиксации на дорогах уменьшилось количество ДТП (Telegram)
Автор: РБК-Украина

На дорогах Украины за год на 65% снизилось количество ДТП. Такая статистика зарегистрирована в тех местах, где установлены камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожнего движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день в стране установлено 236 камер. Однако до конца года планируется увеличить их количество на дорогах до 270 штук. Он подчеркнул, что также в последующие два года МВД установит еще более 300 камер.

"Я хочу привлечь общину присоединяться к системе автофиксации нарушений ПДД, проводить анализ и обращаться с предложениями об установлении камер автоматической фиксации нарушений правил дорожнего движения", - подчеркнул Белошицкий.

Кроме того, он отметил, что в Украине в начале следующего года планируется запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения.

Напомним, с 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации ПДД.

А с 1 ноября в стране начали действовать новые правила дорожнего движения.

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