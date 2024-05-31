UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На пропускному пункті "Ужгород" відновлять оформлення осіб на легковому транспорті, - ДПСУ

Фото: пропускний пункт Ужгород (t.me/DPSUkr)
Автор: Ярослава Борзова

У пункті пропуску "Ужгород" сьогодні відновлять оформлення осіб та транспортних засобів на легковому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що у пункті пропуску "Ужгород" завершено роботи з встановлення модульних конструкцій для прикордонного та митного контролю.

"Тож сьогодні з 14:00 буде відновлено оформлення осіб та автомобілів на легковому напрямку. Оформлення автобусів буде проводитися на вантажному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що також нещодавно реконструювали пункт пропуску "Рені", що знаходиться на кордоні України та Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УжгородДПСУ