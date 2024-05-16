ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вплине на рух вантажівок. КПП "Рені" на кордоні України та Молдови оновили

Четвер 16 травня 2024 21:17
UA EN RU
Вплине на рух вантажівок. КПП "Рені" на кордоні України та Молдови оновили Фото: КПП "Рені" реконструювали (mtu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Пункт пропуску "Рені", що знаходиться на кордоні України та Молдови, реконструювали. Тепер там можуть розпочати взаємний митний та прикордонний контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У відомстві нагадали, що Україна хоче запустити так званий "зелений коридор" між українським пунктом пропуску "Рені", молдавським "Джурджулешти" та румунським "Галацем".

"Запуск спільного контролю на українській стороні дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Наразі через "Рені" проходить не більше 50 вантажівок на добу. Наша мета - збільшити цю кількість як мінімум удвічі", - пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Сергій Деркач.

За його словами, наступним кроком має стати запуск скоординованого контролю на румунському пункті пропуску разом із молдавськими колегами. Це дозволить відкрити коридор до румунського порту "Галац".

У відомстві уточнили, що під час ремонтних робіт:

  • відремонтували три поверхи та фасад будівлі;
  • оновили санітарні приміщення на пункті пропуску;
  • замінили дорожнє покриття та встановили дорожні знаки.

Планується, що спільний контроль проходитимуть не лише вантажівки, а й автобуси. Їх передбачена окрема смуга з терміналом.

Електронна черга на кордоні з Молдовою

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Мінрозвитку запустило електронну чергу у пунктах пропуску, які перебувають на кордоні з Молдовою.

Таким чином, для автобусів передбачили можливість вибрати час перетину кордону заздалегідь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Рени Кордон з Україною
NEWS
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію