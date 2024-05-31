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На пропускном пункте "Ужгород" возобновят оформление лиц на легковом транспорте, - ГПСУ

Фото: пропускной пункт Ужгород (t.me/DPSUkr)
Автор: Ярослава Борзова

В пункте пропуска "Ужгород" сегодня будет возобновлено оформление лиц и транспортных средств на легковом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГНСУ в Telegram.

В пункте пропуска "Ужгород" завершены работы по установке модульных конструкций для пограничного и таможенного контроля.

"Поэтому сегодня с 14:00 будет возобновлено оформление лиц и автомобилей на легковом направлении. Оформление автобусов будет производиться на грузовом направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, что также недавно реконструировали пункт пропуска "Рени" на границе Украины и Молдовы.

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УжгородДПСУ