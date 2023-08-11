Пропускають не всіх. Чи дозволять виїзд за кордон чоловікам, у яких є відстрочка

З початку введення воєнного стану в Україні перелік осіб, які можуть виїхати за кордон зазнавав змін та доповнень. Деякі категорії чоловіків хоча і мають підстави для відстрочки від мобілізації, але все одно не можуть виїхати за кордон.

Чи випустять за кордон чоловіка призовного віку, якщо у нього є відстрочка від мобілізації і що треба для гарантованого законного виїзду, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Чи випускають за кордон всіх, у кого є відстрочка

В першу чергу категорії чоловіків, які можуть перетинати кордон визначено у Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57, нагадує Антон Маринич.

"Ці правила є однією з правових основ для Держприкордонслужби при прийнятті рішення у надані дозволу на перетин кордону. При тому, прикордонники на своєму офіційному сайті доволі детально розписали підстави та документи, які мають бути при перетині кордону, але з маленькою обмовкою, що ці роз’яснення носять суто "інформаційний характер", – каже фахівець.

За його словами, з одного боку є логічним, що чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації, могли б перетинати кордон без обмежень, але не все так однозначно.

"Пункт 26 цих Правил визначає, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. При тому, у цьому пункті прямо зазначено, що він не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – звертає увагу адвокат.

До категорій осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, але не можуть перетинати кордон, відносяться:

1. здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

2. наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Фото: Чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації, могли б перетинати кордон без обмежень, але не все так однозначно, каже фахівець (Getty Images)

3. чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України або внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

4. чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції.

5. чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа учасників добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що надалі такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Що потрібно, щоб гарантовано перетнути кордон

Щоб бути впевненим у тому, що на кордоні не буде відмовлено у виїзді, потрібно пересвідчитись у наявності при собі оригіналів (або нотаріальних копій) документів, що підтверджують конкретну категорію із Правил перетину кордону.

"Якщо розглядати самостійний перетин кордону особою з інвалідністю, то таким документом має бути Пенсійне посвідчення або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. При тому, прикордонник може поцікавитись наявністю пенсійного у застосунку "Дія", хоча це не є обов’язковим. Самої тільки Довідки до акта огляду МСЕК в цьому випадку недостатньо, щоб перетнути кордон, але цілком достатньо для отримання відстрочки від мобілізації", – каже співрозмовник.

Працівники прикордонної служби зобов’язані перевірити документи, що підтверджують право для виїзду за межі України, паспорт для виїзду за кордон та в окремих випадках можуть провести співбесіду.Співбесіда проводиться у формі розмови, основною метою якої є необхідність визначити, що особа яка перетинає кордон надала правдиві документи і їх достатньо для підтвердження підстав для пропуску такої особи за межі України.

"Для гарантованого перетину кордону потрібно бути впевненим, що така особа має підстави, що передбачені Правилами перетинання державного кордону громадянами України та оригінали документів (нотаріальні копії) для підтвердження таких підстав", – підкреслює Антон Маринич.