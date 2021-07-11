Не пропускают через КПВВ и ставят условия: в ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе

ОБСЕ сообщает, что несколько инцидентов с боевиками произошли в Донецкой области 9 июля.

На блокпосте вооруженных формирований в Приморском 4 вооруженных боевика запретили команде СММ проезд в сторону Набережного. Свое поведение оккупанты объяснили "проведением инженерных работ в этом районе". Однако находясь на блокпосте наблюдатели видели, как транспортные средства свободно его пересекали его в обоих направлениях.

Еще один инцидент произошел на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Заиченко. Там двое оккупантов запретили патрулю ОБСЕ проезд в сторону

н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново) и направлении н. п. Саханка. Свой запрет боевики объяснили просто - из соображений "безопасности СММ".

Также на блокпосте оккупантов возле н. п. Шевченко боевики пропустили патруль ОБСЕ, однако поставили свои условия.

"2 вооруженных члена вооруженных формирований разрешили патрулю Миссии проехать к н. п. Луково только при условии, что наблюдатели не поедут дальше на юг, мотивировав это "проведением инженерных работ", - говорится в сообщении.

В то же время наблюдатели видели, как транспортные средства пересекали блокпост в обоих направлениях, в том числе южном.