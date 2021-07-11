Не пропускають через КПВВ і ставлять умови: в ОБСЄ поскаржилися на бойовиків на Донбасі

ОБСЄ повідомляє, що кілька інцидентів з бойовиками сталися в Донецькій області 9 липня.

На блокпості збройних формувань у Приморському 4 озброєних бойовика заборонили команді СММ проїзд у бік Набережного. Свою поведінку окупанти пояснили "проведенням інженерних робіт у цьому районі". Однак перебуваючи на блокпості спостерігачі бачили, як транспортні засоби вільно його перетинали в обох напрямках.

Ще один інцидент стався на блокпості збройних формувань біля н.п. Зайченко. Там двоє окупантів заборонили патрулю ОБСЄ проїзд у бік н.п Пікузи (колиш. Комінтернове) та напрямку н.п. Саханка. Свою заборону бойовики пояснили просто - з міркувань "безпеки СММ".

Також на блокпості окупантів біля н.п. Шевченка бойовики пропустили патруль ОБСЄ, однак поставили свої умови.

"2 озброєних члена збройних формувань дозволили патрулю місії проїхати до н.п. Луково тільки за умови, що спостерігачі не поїдуть далі на південь, мотивувавши це "проведенням інженерних робіт", - йдеться в повідомленні.

У той же час спостерігачі бачили, як транспортні засоби перетинали блокпост в обох напрямках, в тому числі на південь.