Порушує принципи ЄС. У Литві розкритикували план польських фермерів заблокувати кордон
Литва незадоволена рішенням польських фермерів блокувати спільний кордон. У Вільнюсі нагадали, що це порушить принцип ЄС щодо вільного пересування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, яку цитує LRT.
Вона зазначила, що вантажівки будуть направлені з кордону на додаткові стоянки, де їх будуть перевіряти, тому будуть черги.
"Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського союзу, де рух товарів і людей має бути вільним", - сказала Армонайте.
Литовський міністр підкреслила, що будь-яке перешкоджання руху потенційно може порушити свободу пересування.
Польські фермери планують заблокувати дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Калварія з 1 березня. Блокада триватиме тиждень. Фермери заявляють, що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.
Додамо, що вказаний пункт пропуску знаходиться на Сувальському перешийку. Це територія на литовсько-польському кордоні, яка межує також з Калінінградською областю та Білоруссю.
Блокада українського кордону
Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.
Крім того, польські фермери також заявляли, що блокуватимуть кордон з Німеччиною.
Вчора прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.
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