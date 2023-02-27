Пропускали товари "пустими фурами" - на Львівської митниці викрили оборудку

Державне бюро розслідувань викрило незаконну схему ввезення на територію України товарів широкого вжитку на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Співробітники ДБР повідомили про підозру державному інспектору митного поста "Яворів" Львівської митниці, що допомогла комерсантам уникнути сплати обов’язкових платежів до держбюджету на понад 1 млн гривень.

Повідомляється, що посадовиця пропустила в України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила машину як порожню. Через це до бюджету не надійшло понад 1,1 млн гривень митних платежів.

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК). Передбачене статтями покарання - позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомлялося раніше, п'ятьом інспекторам Житомирської митниці повідомили про підозру за участь у корупційних схемах.

Окрім того, ДБР затримало одного із керівників митного поста "Чорноморськ-порт" за підозрою у вимаганні хабаря за експорт зерна.

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