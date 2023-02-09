ДБР підтвердило затримання ексначальника митного поста "Чорноморськ-порт"

Державне бюро рослідувань затримало одного із керівників митного поста "Чорноморськ-порт" на вимаганні хабаря за експорт зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

"Працівники ДБР затримали колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" Одеської митниці Державної митної служби України. Його було викрито на хабарництві", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що митник, який наразі обіймає посаду начальника відділу оформлення цього ж митного посту, вимагав 4 тисячі 100 доларів за безперешкодне переміщення через кордон вантажівок із зерновими культурами та отримання на них необхідних експортних сертифікатів EUR1.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші факти отримання хабарів та інших причетних до зокрема хабарництва на митниці. У фігуранта та осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, були проведені обшуки. Серед іншого було виявлено майже 100 тисяч доларів готівкою.

Планується повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Щодо затриманого колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" до суду направлене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.