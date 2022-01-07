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Не пропускали спостерігачів і глушили БПЛА, - ОБСЄ про дії бойовиків на Донбасі

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Україна, П'ятниця 07 січня 2022 04:20
Не пропускали спостерігачів і глушили БПЛА, - ОБСЄ про дії бойовиків на Донбасі Фото: бойовики перешкоджали ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики продовжують перешкоджати місії ОБСЄ на Донбасі. Цього разу вони не пропускали спостерігачів і глушили безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 6 січня.

Біля Старомихайлівки збройні формування РФ не пропустили патруль ОБСЄ через блокпост, незважаючи на те, що пішоходи вільно перетинали його.

"Два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії на захід в населений пункт. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні особи перетинали його пішки", - йдеться у звіті.

А в районі селища Степове в Луганській області бойовики глушили безпілотник спостерігачів.

"Безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії піддавався впливу перешкод сигналу GPS під час польоту над районами поблизу н.п. Степове", - уточнили в ОБСЄ.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі скористалися святами і посилили свої позиції вздовж лінії зіткнення. Йдеться про посилення позицій розвідки, збільшення числа снайперів і озброєння.

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