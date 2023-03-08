Пропуск через украинско-венгерскую границу приостановлен: в ГПСУ назвали причину
Фото: пропуск через украинско-венгерскую границу приостановлен (facebook.com/DPSUkraine)
С 10 часов утра был временно приостановлен пропуск людей и транспортных средств через украинско-венгерскую границу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.
Приостановка касается пунктов пропуска:
- "Тиса";
- "Лужанка";
- "Косино";
- "Дзвонковое";
- "Вилок".
"Это связано с обновлением информационной системы. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Венгрию", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в ГПСУ предупреждали о возможных определенных технических перерывах в процессе пропуска пассажиров на границе Украины и стран ЕС.
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