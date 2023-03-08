ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пропуск через украинско-венгерскую границу приостановлен: в ГПСУ назвали причину

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 11:41
Пропуск через украинско-венгерскую границу приостановлен: в ГПСУ назвали причину Фото: пропуск через украинско-венгерскую границу приостановлен (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

С 10 часов утра был временно приостановлен пропуск людей и транспортных средств через украинско-венгерскую границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

Приостановка касается пунктов пропуска:

  • "Тиса";
  • "Лужанка";
  • "Косино";
  • "Дзвонковое";
  • "Вилок".

"Это связано с обновлением информационной системы. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Венгрию", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в ГПСУ предупреждали о возможных определенных технических перерывах в процессе пропуска пассажиров на границе Украины и стран ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу