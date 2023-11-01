Зеленський звільнив заступника голови Антимонопольного комітету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого згідно з поданою заявою", - сказано в указі.

Що відомо про Коноплянка

Варто зауважити, що Коноплянко почала працювати в Антимонопольному комітеті у 2017 році. До 2021 року вона обіймала керівні посади у Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.

9 квітня 2021 року її призначили на посаду державного уповноваженого комітету.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Зеленський також призначив нового начальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України.