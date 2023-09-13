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Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ

Київ, Середа 13 вересня 2023 18:36
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Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити державного уповноваженого Антимонопольного комітету Сергія Тищика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Звільнити Тищика Сергія Миколайовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Варто зауважити, що Тищик обіймав посаду державного уповноваженого АМКУ з жовтня 2019 року.

До цього він також був директором ТОВ "Український газовий клуб" та керівником дочірнього підприємства "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".

Кадрові перестановки в АМКУ

Нагадаємо, ще 5 вересня Верховна рада вирішила відправити у відставку голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

Наступного дня парламент підтримав кандидатуру колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка на цю посаду.

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Володимир Зеленський Антимонопольний комітет України
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