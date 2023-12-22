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Не проработал и недели. Зеленский уволил уполномоченного АМКУ

Украина, Пятница 22 декабря 2023 15:59
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Не проработал и недели. Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Архивное фото: Максим Сандыга (dn.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им был Максим Сандыга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Уволить Сандыгу Максима Викторовича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Максим Сандыга

В 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины по специальности "Правоведение", а в 2011 году - Национальную академия прокуратуры Украины по специальности правоведение, образовательно-квалификационный уровень - магистр права.

Работал помощником прокурора Деснянского района Киева, следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кадровые изменения в АМКУ

В начале ноября этого года Зеленский уволил заместителя главы АМКУ Анжелику Коноплянко.

При этом в середине сентября президентуволил государственного уполномоченного АМКУ Сергея Тищика.

В сентябре Верховная рада назначила бывшего председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

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Владимир Зеленский Антимонопольный комитет Украины
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