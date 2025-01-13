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Пропозицію відставки міністра енергетики в Раді підтримало 6% депутатів

Фото: пропозицію відставки міністра енергетики в парламенты підтримало 6% депутатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Проект постанови про відставку міністра енергетики підтримали всього 28 депутатів. Це менш як 6,5% від конституційного складу парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Серед підписантів переважно члени фракції "Голос" та частина представників "Європейської солідарності".

Серед підписантів практично відсутні представники монобільшості "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що представники фракції "Голос" в парламенті виступили проти наміру уряду добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС.

В комітеті Ради з питань енергетики таку пропозицію не підтримали.

Низка енергетичних  компаній опублікували заяви про недопустимість дискредитації керівництва галуззю і закликали депутатів припинити політичні спекуляції довкола енергетики.

Як відомо, Міненерго та "Енергоатом" ініціювали низку масштабних енергетичних проєктів, як-от будівництво чотирьох нових атомних реакторів на ХАЕС, щоб компенсувати енергетичні потужності, втрачені через тимчасову окупацію Запорізької АЕС.

Проти добудови двох нових енергоблоків виступали екозахисники, інші ж критики вказували на невчасність цих проєктів під час війни.

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