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"Голос" виступив проти добудови атомних енергоблоків: у чому причина

П'ятниця 10 січня 2025 17:02
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"Голос" виступив проти добудови атомних енергоблоків: у чому причина Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Юлія Бойко

Представники фракції "Голос" в парламенті виступили проти наміру уряду добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС. В Міністерстві енергетики вважають, що ці енергоблоки можуть компенсувати тимчасову втрату потужностей окупованої Росією Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Інну Совсун.

Зокрема, Совсун дорікнула премʼєр-міністру Денису Шмигалю, що має листи від представників делегації Єврокомісії та американського посольства про те, що ті не підтримують таке рішення.

Своєю чергою, міністр Герман Галущенко заявив: "Що стосується позиції клерків середньої ланки представництва ЄК, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

У відповідь на це представники фракції "Голос" заявили про намір блокувати роботу парламенту.

Як відомо, Міненерго та "Енергоатом" ініціювали низку масштабних енергетичних проєктів, як-от будівництво чотирьох нових атомних реакторів на ХАЕС, щоб компенсувати енергетичні потужності, втрачені через тимчасову окупацію Запорізької АЕС.

Проти добудови двох нових енергоблоків виступали екозахисники, інші ж критики вказували на невчасність цих проєктів під час війни.

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