Пропозиції житла під "єОселю" злетіли утричі: у яких містах продають найбільше

Програма державного кредитування "єОселя" продовжує набирати популярності, а кількість пропозицій житла, яке можна придбати за цією програмою, стрімко зростає по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
За даними дослідження, у 2025 році вже 78% українців чули про програму - на 9% більше, ніж торік.
7% опитаних уже скористалися кредитом за "єОселею", ще 41% планують це зробити (зростання на 5% у порівнянні з 2024 роком). Частка тих, хто не планує звертатися, зменшилася до 52%.
Кількість оголошень із можливістю оформлення "єОселі" зросла з 5,8 тис. у жовтні 2024 року до майже 17 тис. у жовтні 2025 року.
Найбільший приріст пропозицій за рік зафіксовано у:
За даними "Укрфінжитла", за 2025 рік спостерігається стабільне зростання кількості виданих кредитів:
За рік (жовтень 2024 - жовтень 2025):
Експерти зазначають, що особливо стрімко зростає пропозиція будинків та "однушок". Перші - через запит українців на автономність, другі - через доступну ціну та популярність як "першої" квартири.
Раніше РБК-Україна розповідало про нові пільгові умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб. Урядова постанова №988 передбачає, що держава покриватиме 70% першого внеску та 70% відсоткової ставки у перший рік, а також оплатить частину комісій, завдяки чому мінімальний внесок для ВПО може знизитися до 120 тис. гривень.
Це дозволяє розширити доступ до іпотеки для більшої кількості людей та сприяє зростанню популярності програми "єОселя".