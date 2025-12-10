Пропозиції житла під "єОселю" злетіли утричі: у яких містах продають найбільше

Попит на "єОселю" зростає

За даними дослідження, у 2025 році вже 78% українців чули про програму - на 9% більше, ніж торік.

7% опитаних уже скористалися кредитом за "єОселею", ще 41% планують це зробити (зростання на 5% у порівнянні з 2024 роком). Частка тих, хто не планує звертатися, зменшилася до 52%.

Пропозицій житла стало утричі більше

Кількість оголошень із можливістю оформлення "єОселі" зросла з 5,8 тис. у жовтні 2024 року до майже 17 тис. у жовтні 2025 року.

Найбільший приріст пропозицій за рік зафіксовано у:

Кропивницькому - на 369% (з 13 до 61 оголошення),

Харкові - на 287% (з 295 до 1141),

Вінниці - на 272% (з 64 до 238),

Хмельницькому - на 270% (з 84 до 311),

Сумах - на 254% (з 63 до 223),

Одесі - на 243% (з 168 до 576).

Скільки кредитів уже видано

За даними "Укрфінжитла", за 2025 рік спостерігається стабільне зростання кількості виданих кредитів:

І квартал - 1 353 кредити,

ІІ квартал - 2 986 (накопичувально),

ІІІ квартал - 5 406 (накопичувально),

IV квартал (станом на кінець року) - 6 697 кредитів.

На яке житло найбільше зросла пропозиція

За рік (жовтень 2024 - жовтень 2025):

будинки - приріст склав 231% (з 1 603 до 5 307 оголошень);

1-кімнатні квартири - приріст 168% (з 1 874 до 5 030 оголошень);

2-кімнатні квартири - приріст 188% (з 1 421 до 4 104 оголошень);

3-кімнатні квартири - приріст 166% (з 789 до 2 102 оголошень).

Експерти зазначають, що особливо стрімко зростає пропозиція будинків та "однушок". Перші - через запит українців на автономність, другі - через доступну ціну та популярність як "першої" квартири.