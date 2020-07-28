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"Пропозиция" требует от власти озвучить позицию относительно изменений к Конституции

Киев, Вторник 28 июля 2020 19:07
"Пропозиция" требует от власти озвучить позицию относительно изменений к Конституции
Фото: во время съезда "Пропозиции" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В политсиле подчеркивают, что согласованного законопроекта относительно децентрализации состоянию на сегодня нет

Политическая партия "Пропозиция" требует от Верховной рады и президента публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины, касающиеся "особого статуса" отдельных территорий.

Об этом говорится в тексте заявления политической силы.

"26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Офис президента сообщил, что они обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который сейчас рассматривает политическая подгруппа ТКГ, и Закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституции Украины", - сказано в документе.

В политической партии подчеркивают, что согласованного законопроекта относительно децентрализации состоянию на сегодня нет.

"Сейчас продолжаются консультации по этому документу... Украина ожидает на профессиональные выводы экспертов Совета Европы и независимых экспертов Европейской комиссии за демократию через право, группы независимых экспертов Конгресса местных и региональных властей. Открытым остается вопрос: какой документ обсуждал Президент с главой страны-агрессора, которая оккупировала часть территории Украины?" - говорят в партии.

"Пропозиция" требует от власти публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины. Также в политсиле настаивают на продолжении широкого обсуждения Закона о децентрализации и с учетом позиции всех заинтересованных сторон.

Политическая партия подчеркивает, что власть должна прекратить любые попытки кулуарно принять "альтернативные" законопроекты по децентрализации, которые существенно ограничивают права местного самоуправления и несут угрозу территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 26 июля. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандским четверкой" в Париже.

В полночь 27 июля на Донбассе началось перемирие в рамках договоренностей "нормандской четверки"; украинские военные готовы давать отпор в случае провокаций со стороны оккупантов.

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