Пропозиція Трампа щодо Гренландії абсурдна і небезпечна, - експрем'єр Швеції

Як зазначив Більдт, зараз, коли Трамп повертається в Білий дім, він вважає, що "володіння і контроль" над величезною арктичною територією - це "абсолютна необхідність" для США.

Ще більш шокуючим є те, що він не виключає можливості застосування військової сили для досягнення цієї мети, хоча його найкращим варіантом залишається загроза введення "величезних тарифів".

З урахуванням останніх дій Трампа можна з упевненістю припустити, що питання незалежності домінуватиме на наступних виборах у Гренландії, які відбудуться не пізніше 6 квітня.

Але навряд чи знайдеться багато прихильників обміну м'якого управління з боку Данії на чіпкі руки Трампа і його MAGA коаліції. Так чи інакше, гренландці прихильні до північної моделі добробуту і не захочуть відмовитися від неї на користь американської.

Більдт зазначив, що хоча Росія і Китай також мають територіальні та економічні амбіції в Арктиці, військові загрози для Гренландії мінімальні. Найближчий російський форпост розташований за 2 000 кілометрів, а два арктичних дослідницьких судна Китаю, схоже, в основному активні у водах навколо Антарктики.

Крім того, згідно з угодою 1951 року (і наступними), США вже мають право розміщувати військові об'єкти в Гренландії. База Туле на півночі острова була величезним об'єктом у перші роки Холодної війни й, попри публічні заперечення, там навіть зберігалася ядерна зброя.

Нині вона перейменована на Космічну базу Пітуффік і виконує функції раннього попередження та космічного спостереження. Але, за погодженням із владою Данії та Гренландії, американські військові можуть робити на острові практично все, що захочуть.

"Непристойна пропозиція Трампа, зроблена під дулом пістолета, є не тільки абсурдною, а й небезпечною. Поступовий і гнучкий розвиток відносин Гренландії з Данією - це явно найкращий шлях для острова", - наголосив Більдт.