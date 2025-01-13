Предложение Трампа по Гренландии абсурдно и опасно, - экс-премьер Швеции

Как отметил Бильдт, сейчас, когда Трамп возвращается в Белый дом, он считает, что "владение и контроль" над огромной арктической территорией - это "абсолютная необходимость" для США.

Еще более шокирующим является то, что он не исключает возможности применения военной силы для достижения этой цели, хотя его лучшим вариантом остается угроза введения "огромных тарифов".

С учетом последних действий Трампа можно с уверенностью предположить, что вопрос независимости будет доминировать на следующих выборах в Гренландии, которые состоятся не позднее 6 апреля.

Но вряд ли найдется много сторонников обмена мягкого управления со стороны Дании на цепкие руки Трампа и его MAGA коалиции. Так или иначе, гренландцы привержены северной модели благосостояния и не захотят отказаться от нее в пользу американской.

Бильдт отметил, что хотя Россия и Китай также имеют территориальные и экономические амбиции в Арктике, военные угрозы для Гренландии минимальны. Ближайший российский форпост расположен в 2 000 километрах, а два арктических исследовательских судна Китая, похоже, в основном активны в водах вокруг Антарктики.

Кроме того, согласно договору 1951 года (и последующим), США уже имеют право размещать военные объекты в Гренландии. База Туле на севере острова была огромным объектом в первые годы Холодной войны и, несмотря на публичные возражения, там даже хранилось ядерное оружие.

Сейчас она переименована в Космическую базу Питуффик и выполняет функции раннего предупреждения и космического наблюдения. Но, по согласованию с властями Дании и Гренландии, американские военные могут делать на острове практически все, что захотят.

"Непристойное предложение Трампа, сделанное под дулом пистолета, является не только абсурдным, но и опасным. Постепенное и гибкое развитие отношений Гренландии с Данией - это явно лучший путь для острова", - подчеркнул Бильдт.