У військовій силі немає потреби. У Трампа розраховують на "угоду" щодо Гренландії
У Сполучених Штатів Америки (США) немає потреби використовувати військову силу в питанні Гренландії, оскільки щодо острова "можна укласти угоду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Джей Ді Венса, якого 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп обрав наступним віцепрезидентом.
"Нам не потрібно використовувати військову силу. Люди забувають, що в нас уже є війська (військовий контингент, - ред.) у Гренландії", - заявив політик.
Він додав, що місцеві жителі під час нещодавнього візиту сина Трампа до Гренландії нібито висловлювали бажання "мати право розвивати власні ресурси".
Водночас Венс заявив, що Данія нібито зробила недостатньо для безпеки острова, а для Вашингтона з'явилась можливість "взяти на себе ініціативу в забезпеченні безпеки Гренландії та експлуатації природних ресурсів".
"І це те, що Дональд Трамп вміє робити найкраще. Він вміє укладати угоди, і я думаю, що щодо Гренландії можна укласти угоду", - підсумував Венс.
Зазіхання Трампа
Під час першого президентського терміну Трамп висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії. Цього ж разу, після низки чергових меседжів, король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію і Фарерські острови.
Тим часом ЗМІ пишуть, що заяви республіканця можуть бути викликані політикою протидії РФ і Китаю.
Про те, що стоїть за меседжами Трампа щодо Гренландії, а також Панамського каналу і Канади, - читайте авторському матеріалі РБК-Україна.
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