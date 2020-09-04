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"Пропозиция" объявила об участии в местных выборах

Автор: РБК-Украина

На данный момент партия представлена уже в 21 области Украины

Политическая партия "Пропозиция" представила программу и объявила об участии в назначенных на 25 октября местных выборах.

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Об этом на VI внеочередном съезде партии заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Мы не "левые", мы - не "правые". Мы - нормальные. Наша цель - сильное местное самоуправление", - заявил Филатов.

Как было объявлено на съезде, на данный момент партия представлена уже в 21 области Украины. Кандидаты от политсилы есть в 97 городах, и 109 сельских и поселковых громадах.

"Пропозиция - это профессионалы и люди дела, которые не борются с властью, а хотят ее укрепить", - добавил Филатов.

По словам Филатов, один из ключевых пунктов программы партии - принятие Муниципального кодекса, который должен разделить права центра и местного самоуправления.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию "Пропозиция". Партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

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