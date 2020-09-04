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"Пропозиція" оголосила про участь у місцевих виборах

Автор: РБК-Україна

На даний момент партія представлена вже в 21 області України

Політична партія "Пропозиція" представила програму і оголосила про участь в призначених на 25 жовтня місцевих виборах.

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Про це на позачерговому VI з'їзді партії заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Ми не "ліві", ми - не "праві". Ми - нормальні. Наша мета - сильне місцеве самоврядування", - заявив Філатов.

Як було оголошено на з'їзді, на цей час партія представлена вже у 21 області України. Кандидати від політсили є в 97 містах, і 109 сільських і селищних громадах.

"Пропозиція - це професіонали та люди справи, які не борються з владою, а хочуть її зміцнити", - додав Філатов.

За словами Філатов, один з ключових пунктів програми партії - прийняття Муніципального кодексу, який повинен розділити права центру і місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 19 червня в Києві презентували нову партію "Пропозиція". Партія створена за участю мерів великих міст України.

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Новини України Місцеві вибориБорис Філатов