Пропозиція Медведчука. Данілов розповів про "божевільний план Б" Путіна щодо України

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну не можуть, тому зараз розроблятимуть "план Б", коли будуть робити так звану "другу Україну", - сказав Данілов.

Секретар РНБО повідомив, що план запропонував сам Медведчук.

"Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Він вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", - пояснив Данілов.

За його словами, Медведчук разом з проросійськими "експертами" з забороненої ОПЗЖ буде "давати пропозицію про створення двох країн".

Мета ж Росії, на думку Данілова, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

Він додав, що "ідеєю двох країн" займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.

"Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки", - підкреслив Данілов.