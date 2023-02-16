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Пропозиція Медведчука. Данілов розповів про "божевільний план Б" Путіна щодо України

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Олена Черкасець

У Кремлі усвідомили, що повністю захопити Україну Росія не зможе, тому потрібний новий сценарій. Підозрюваний у державній зраді екс-нардеп Віктор Медведчук запропонував російському диктатору "план Б" із захоплення України.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну не можуть, тому зараз розроблятимуть "план Б", коли будуть робити так звану "другу Україну", - сказав Данілов.

Секретар РНБО повідомив, що план запропонував сам Медведчук.

"Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Він вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", - пояснив Данілов.

За його словами, Медведчук разом з проросійськими "експертами" з забороненої ОПЗЖ буде "давати пропозицію про створення двох країн".

Мета ж Росії, на думку Данілова, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

Він додав, що "ідеєю двох країн" займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.

"Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, в Росії заявили, що готові до мирних переговорів з Україною, але без будь-яких попередніх умов та "на основі тієї реальності, що існує". Данілов цю пропозицію пояснив тим, що в Кремлі готують проєкт "Друга Україна".

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Віктор МедведчукРосійська Федерація