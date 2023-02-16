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Предложение Медведчука. Данилов рассказал о "безумном плане Б" Путина по Украине

Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Елена Черкасец

В Кремле осознали, что полностью захватить Украину Россия не сможет, поэтому необходим новый сценарий. Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук предложил российскому диктатору "план Б" по захвату Украины.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

"У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, поэтому сейчас будут разрабатывать "план Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину"", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО сообщил, что план предложил сам Медведчук.

"Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Он считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таков не является, он просто предатель", - пояснил Данилов.

По его словам, Медведчук вместе с пророссийскими "экспертами" из запрещенной ОПЗЖ будет "давать предложение о создании двух стран".

Цель России, по мнению Данилова, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею раздела Украины.

Он добавил, что "идеей двух стран" занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.

"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", - подчеркнул Данилов.

Напомним, в России заявили, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных условий и "на основе существующей реальности". Данилов это предложение объяснил тем, что в Кремле готовят проект "Друга Украина".

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Виктор МедведчукРоссийская Федерация