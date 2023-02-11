Готують проект "Друга Україна". Данілов пояснив пропозицію РФ по переговорах

У Росії заявили, що готові до мирних переговорів з Україною, але без будь-яких попередніх умов та "на основі тієї реальності, яка існує". Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив таку їх пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви. Це вже не перший вкид. У них зараз йде робота над проектом "Друга Україна", - сказав Данілов.

За його словами, росіяни сьогодні реанімують політтехнологів часів Януковича, і вже починають свою брудну роботу на території України, щоб "примушувати нас до ситуації двох Корей".

"Деякі діячі, прізвища яких ніколи не називаються, які були під личиною ОПЗЖ, а потім заново перефарбувалися, вони сидять зараз у Монако і це супроводжують. Повірте, жодної "Другої України" не буде", - зазначив секретар РНБО.